Настасе лишили аккредитации на матч Кубка Федерации Румыния — Великобритания

Капитана женской сборной Румынии по теннису Илие Настасе лишили аккредитации на матч команды со сборной Великобритании в плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации. Причиной стало поведение Настасе в ходе встречи Сораны Кырсти и Йоханны Конты. Илие оскорбил арбитра, а также Конту и капитана сборной Великобритании Энн Кеотавонг.

«Капитан сборной Румынии Илие Настасе был удалён с корта во время второй встречи матча Кубка Федерации между сборными Румынии и Великобритании в Констанце. Покинуть корт за неспортивное поведение Настасе попросил арбитр встречи Андреас Эгли, от которого тот до этого получил два официальных предупреждения. Аккредитация Настасе была отозвана, и он не будет принимать дальнейшего участия в матче», — говорится в официальном заявлении ITF.