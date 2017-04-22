Надаль обыграл Гоффена и в финале «Мастерса» в Монте-Карло сыграет с Рамосом

Четвёртый сеяный, 30-летний испанец Рафаэль Надаль, вышел в финал турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, в двух сетах обыграв 26-летнего бельгийца Давида Гоффена (10) со счётом 6:3, 6:1. Теннисисты повели на корте 1 час 29 минут. Надаль 4 раза подал навылет и реализовал пять из 11 брейк-пойнтов. На счету Гоффена четыре эйса и один брейк. Соперники, которые впервые встречались друг с другом, не совершили ни одной двойной ошибки.

За титул Надаль сыграет с соотечественником - Альбертом Рамосом (15).