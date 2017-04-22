Кузнецов сыграет с Харрисоном в первом круге турнира в Будапеште

Стали известны результаты жеребьёвки турнира Gazprom Hungarian Open, который пройдёт в Будапеште (Венгрия) с 24 по 30 апреля.

Сеянные под первым и вторым номером француз Люка Пуи и хорват Иво Карлович начнут выступление сразу со второго круга, где Люка сразится с победителем пары Борна Чорич (Хорватия) — Иржи Веселы (Чехия). Соперника Иво определят бельгиец Стивен Дарсич и босниец Дамир Джумхур.

Россиянин Андрей Кузнецов сразится в первом круге с американцем Райаном Харрисоном, Даниил Медведев сыграет с турком Марселем Илханом, а Михаил Южный померится силами с итальянцем Мартоном Фучовичем.