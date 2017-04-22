Настасе оскорбил журналистку, написавшую о его реплике в адрес С. Уильямс

Капитан женской сборной Румынии по теннису Илие Настасе, лишённый аккредитации на матч плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации из-за неподобающего поведения в ходе встречи Сораны Кырсти и Йоханны Конты, оскорбил в пресс-центре журналиста Press Association Элеанор Крукс, которая написала материал о том, что на пресс-конференции Илие дал уничижительный комментарий по поводу беременности Серены Уильямс, сообщает Yahoo Sports.

«Зачем ты написала это? Ты безмозглая, ты безмозглая», — повторял Настасе в ходе трёхминутной тирады в адрес Элеанор.

На пресс-конеференции Симона Халеп отвечала на вопрос о беременности Серены, но Настасе решил дополнить её ответ и сказал на румынском языке: «Посмотрим, какого цвета он будет. Шоколадного с молоком?»

Видео инцидента с журналисткой можно посмотреть на видеохостинге Youtube.