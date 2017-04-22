Кырстя: Конта преувеличила свою реакцию на слова Настасе

Румынская теннисистка Сорана Кырстя прокомментировала один из эпизодов её встречи с британкой Йоханной Контой — когда капитан сборной Румынии Илие Настасе оскорбил Йоханну, та расплакалась и долгое время не могла успокоиться.

«Когда она вернулась на корт, то сказала: «Прошу прощения», — так что она знала, что преувеличила. Мы хорошо вас приняли. Я не считаю, что это правильно — вешать всё произошедшее на нас, потому что мы менее значимая страна», — приводит слова Кырсти Daily Mail.

Настасе был лишён аккредитации на матч и не будет принимать в нём участие. ITF начала расследование инцидента.