Пармантье принесла Франции второе очко в матче плей-офф Кубка Федерации

Француженка Полин Пармантье во втором матче противостояния с командой Испании в плей-офф первой Мировой группы Кубка Федерации в двух сетах обыграла Сару Соррибес-Тормо со счётом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 18 минут. Пармантье один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 21. На счету Соррибес-Тормо семь двойных ошибок и три брейка.

Кубок Федерации. Плей-офф первой Мировой группы

Франция — Испания — 2-0.

Лучшая команда в этом противостоянии в следующем сезоне сыграет в первой Мировой группе турнира.