Чешка Синякова сравняла счёт в полуфинале Кубка Федерации с США

Американка Шелби Роджерс во второй встрече полуфинального противостояния Мировой группы Кубка Федерации с Чехией в двух сетах уступила Катержине Синяковой со счётом 3:6, 3:6. Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты. 20-летняя Синякова 4 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 5. На счету 24-летней Роджерс 2 брейка и 1 двойная ошибка.

После первого игрового дня в полуфинальном матче между США и Чехией ничья.

Кубок Федерации. Полуфинал Мировой группы

США – Чехия – 1:1