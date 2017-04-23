Тарпищев: Кубок Кремля будет убыточным, если спонсор даст 100, а не 200 млн

Президент Федерации тенниса России и глава совета директоров Кубка Кремля Шамиль Тарпищев заявил, что проведение турнира не приносит прибыли, а при меньшем финансировании со стороны спонсоров был би и вовсе убыточным.

«У нас ни один турнир прибыли не приносит. Явного убытка нет: наш генеральный партнер, ВТБ, выделяет около 200 млн рублей. Условно, если они дадут не 200 млн, а 100 млн — турнир будет убыточным. Бюджет на проведение Кубка Кремля составляет около $6 млн. Зависит это в том числе от того, где проводится турнир. Например, аренда корта в «Олимпийском» стоит $ 70 тыс. в день», — приводит слова Тарпищева Rumbler News Service.