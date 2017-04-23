Кырстя: меня обзывали стервой и дрянью, но я не плакала и не покидала корт

Румынская теннисистка Сорана Кырстя выступила с критикой в адрес британки Йоханны Конты, которой проиграла со счётом 2:6, 3:6 в матче плей-офф Кубка Федерации. В ходе встречи капитан румынок Илие Настаси оскорбил Конту, которая расплакалась и долгое время не могла продолжить игру.

«Я играла по всему миру, меня обзывали стервой, дрянью, идиоткой и другими подобными словами. Я никогда не плакала и не покидала из-за этого корт», — приводит слова Кырсти румынская журналистка в своём «твиттере».

Счёт в матче сборных Румынии и Великобритании равный — 1:1.

Посмотреть фрагмент выступления Кырсти можно в социальной сети «Твиттер».