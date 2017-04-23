В третьем матче полуфинала первой Мировой группы Кубка Федерации между командами Беларуси и Швейцарии Александра Саснович сыграет с Тимей Бачински. Поединок начнётся в 12:00 по московскому времени. Ранее соперницы между собой не играли.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция матча Саснович — Бачински в Кубке Федерации.

После первого игрового дня счёт в противостоянии равный — 1-1. Накануне и Саснович, и Бачински добились побед, обыграв Викторию Голубич и Арину Соболенко соответственно.