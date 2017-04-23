Рамос: мой прогресс начался после четвертьфинала «Ролан Гаррос — 2016"

Испанец Альберт Рамос после победы над французом Люкой Пуи со счётом 6:3, 5:7, 6:1 в полуфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло рассказал о своём прогрессе.

«Я прибавил понемногу во всех компонентах, особенно в игре слева. Я добавил и в физической готовности, и в психологической устойчивости. Я стал увереннее. Всё это помогло мне выступать лучше, чем раньше.

Думаю, всё началось на прошлогоднем «Ролан Гаррос», когда я дошёл до четвертьфинала. Я стал увереннее после выступления в Париже", — приводит слова Рамоса официальный сайт АТР.