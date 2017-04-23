Кеотавонг: мы прилетели в Румынию не для того, чтобы слушать оскорбления

Капитан сборной Великобритании в Кубке Федерации Энн Кеотавонг прокомментировала оскорбления со стороны капитана команды Румынии Илие Настасе в свой адрес и в адрес первой ракетки Великобритании Йоханны Конты.

«Мы ожидали, что румынская публика будет вести себя патриотично, но не ожидали использование ненормативной лексики. То, что говорил Настасе мне и Йоханне, недопустимо в разговоре любого человека с любым в любой ситуации. Очевидно, что мы прилетели сюда не для того, чтобы слушать эти оскорбления», — приводит слова Кеотавонг официальный сайт Кубка Федерации.