Россиянка Елена Веснина в третьем поединке матча плей-офф первой Мировой группы Кубка Федерации сыграет с бельгийкой Элисе Мертенс. Встреча начнётся в 14:30 по московскому времени. Ранее теннисистки между собой не играли.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция матча Веснина — Мертенс в Кубке Федерации.

После первого игрового дня счёт в матче равный — 1-1. Накануне Веснина победила Элисон Вай Эйтванк, а Мертенс оказалась сильнее Анастасии Павлюченковой.