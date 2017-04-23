Гоффен: теперь знаю, что у меня могут быть очень высокие амбиции

Бельгиец Давид Гоффен, уступивший в полуфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 3:6, 1:6, поделился впечатлениями от выступления на текущих соревнованиях.

«Это был отличный турнир для меня. Я отдал все силы. Я очень удовлетворён тем, что показал в матчах с лучшими игроками мира. У меня останутся только позитивные эмоции. Буду продолжать работать в этом направлении. Думаю, я добился прогресса на этом турнире и теперь знаю, что мои амбиции могут быть очень высоки», — приводит слова Гоффена официальный сайт АТР.