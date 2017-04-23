Свитолина в 4-й раз кряду победила первую ракетку мира, одолев Кербер в КФ

Украинка Элина Свитолина в третьем матче встречи плей-офф первой Мировой группы Кубка Федерации победила немку Анжелику Кербер со счётом 6:4, 6:2. Таким образом, сборная Украины сократила отставание до минимума — 1-2. В четвёртом поединке сыграют Юлия Гёргес и Леся Цуренко.

Отметим, что Свитолина в четвёртый раз кряду победила Кербер, а также одержала четвёртую победу подряд в матчах с первыми ракетками мира. Ранее она обыграла американку Серену Уильямс на Олимпиаде-2016 и Кербер на турнирах в Пекине и Брисбене.