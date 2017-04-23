Испанец Рафаэль Надаль (4) в финале турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло сыграет со своим соотечественником Альбертом Рамосом (15). Поединок начнётся в 15:30 по московскому времени. В очном противостоянии впереди 30-летний уроженец Манакора — 2-0.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция финала Надаль — Рамос в Монте-Карло.

В полуфиналах Надаль разгромил бельгийца Давида Гоффена со счётом 6:3, 6:1, а Рамос оказался сильнее француза Люка Пуи — 6:3, 5:7, 6:1.