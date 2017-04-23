Касаткина заменит Павлюченкову в четвёртом поединке матча Россия — Бельгия в КФ

Капитан сборной России в Кубке Федерации Анастасия Мыскина решила заявить на четвёртый матч в рамках противостояния с командой Бельгии в плей-офф первой Мировой группы Дарью Касаткину, которая заменит Анастасию Павлюченкову.

В сборной Бельгии также есть замена: вместо Элисон Ван Эйтванк сыграет Марина Заневская.

Напомним, что после первого игрового дня счёт в противостоянии равный — 1-1, а в третьем поединке сыграют россиянка Елена Веснина и бельгийка Элисе Мертенс. Накануне обе эти теннисистки принесли по очку своим командам.