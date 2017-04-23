Младенович вывела сборную Франции в первую Мировую группу Кубка Федерации

Француженка Кристина Младенович в третьем поединке матча плей-офф первой Мировой группы Кубка Федерации разгромила испанку Сару Соррибес-Тормо со счётом 6:1, 6:1. Поединок продолжался всего 59 минут. 23-летняя Кристина исполнила 5 эйсов, допустила 2 двойные ошибки, реализовала 5 брейк-пойнтов из 6 и не проиграла ни гейма на своей подаче. Процент попадания первой подачи у Младенович составил 52 %.

Таким образом, сборная Франции досрочно победила со счётом 3-0 и завоевала право выступить в элитном дивизионе соревнований в 2018 году.