Сборная Беларуси впервые в истории вышла в финал Кубка Федерации

Арина Соболенко в четвёртом матче полуфинала первой Мировой группы Кубка Федерации между сборными Беларуси и Швейцарии в Минске одолела Викторию Голубич со счётом 6:3, 2:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 8 минут. 18-летняя минчанка, занимающая 125-е место в рейтинге WТА, сделала 1 эйс и допустила 6 двойных ошибок. Обе спортсменки сделали по 4 брейка.

Эта победа позволила сборной Беларуси набрать третье очко и добиться итогового успеха со счётом 3-1. Таким образом, команда Беларуси впервые в истории вышла в финал первой Мировой группы Кубка Федерации. За титул белоруски поспорят либо с командой Чехии, либо с командой США.