Веснина проиграла Мертенс в матче Кубка Федерации Россия — Бельгия

Россиянка Елена Веснина в третьем поединке матча плей-офф первой Мировой группы Кубка Федерации уступила бельгийке Элисе Мертенс со счётом 4:6, 6:1, 2:6. Теннисистки провели на корте 1 час 52 минуты. 29-летняя уроженка Львова, занимающая 15-е место в рейтинге WТА, реализовала 3 брейк-пойнта из 12 и проиграла 4 гейма на своей подаче. Сборная Бельгии вышла вперёд в противостоянии — 2-1.

В четвёртом поединке встретятся россиянка Дарья Касаткина и представительница Бельгии Марина Заневская.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция матча Веснина — Мертенс в Кубке Федерации.