Надаль стал первым в Открытой эре, кто выиграл один турнир 10 раз

Победа на турнире серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло стала поистине исторической не только для испанца Рафаэля Надаля, но и для тенниса в целом. Выиграв в Монако, Надаль стал первым теннисистом в Открытой эре, завоевавшим титул на одном турнире 10 раз. Вскоре Надаль может повторить достижение на турнире в Барселоне и на «Ролан Гаррос».

Кроме того, испанец стал первым в Открытой эре, кто завоевал 50 титулов АТР на грунтовых кортах. Ранее он делил достижение (по 49) с аргентинцем Гильермо Виласом.

Добавим, что Надаль выигрывает хотя бы один турнир АТР 14-й год подряд. Подобным могут похвастать только двое. Рекордсмен – швейцарец Роджер Федерер (15 лет, 2001-2015) и уроженец Остравы Иван Лендл (14, 1980-1993). Всего в активе Надаля после победы в Монте-Карло 70 титулов АТР.