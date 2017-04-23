Веснина: надеюсь помочь сборной России вытащить этот сложный матч в паре

Россиянка Елена Веснина прокомментировала своё поражение от бельгийки Элисе Мертенс в третьем поединке матча плей-офф первой Мировой группы Кубка Федерации.

«Мне нравятся «Лужники», зрители сегодня подбадривали и ни в коем случае не мешали. Понятное дело, что все хотели, чтобы я победила, чтобы сборная России повела 2-1. И я тоже очень сильно этого хотела, и с помощью болельщиков у меня получилось так уверенно, как будто не было первого сета, начать второй. Я надеялась, что в третьей партии продолжу доминировать на корте, но… Это матчи Кубка Федерации.

У меня самый хороший настрой на оставшиеся матчи. Надеюсь, что у нас будет решающая пара, и я готова выйти и надеюсь помочь сборной России вытащить этот сложный матч. Нам ничего легко не даётся, мы должны именно так выигрывать свои матчи в Кубке Федерации», — передаёт слова Весниной корреспондент «Чемпионата» Даниэль Виленчук.