Мертенс: я даже не знала, что могу так здорово играть на грунте

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс прокомментировала победу над россиянкой Еленой Весниной в третьем поединке матча плей-офф первой Мировой группы Кубка Федерации.

«Я подустала после первого сета, Веснина же сыграла во второй партии просто здорово. Я подумала: «Она выше в рейтинге, мне нечего терять». Я хорошо чувствовала себя как физически, так и эмоционально, так что продолжила бороться и отдавать на корте всю себя. Моя команда и наши бельгийские фанаты поддерживали меня, это придало мне сил.

Если честно, я даже не знала, что могу так здорово играть на грунте (смеётся). Конечно, ты стараешься в каждом матче, но это мои первые поединки как на грунте в этом сезоне, так и вообще за сборную. Всегда ждёшь, что в таких матчах будут проблемы, но в эти выходные я постаралась их минимизировать», — передаёт слова Мертенс корреспондент «Чемпионата» Даниэль Виленчук.