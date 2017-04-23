ITF запретила Настасе подарить цветы членам женской сборной Великобритании

Капитан женской сборной Румынии Илие Настасе хотел подарить цветы членам сборной Великобритании, которых он оскорбил в ходе встречи Сораны Кырсти и Йоханны Конты в матче плей-офф Кубка Федерации, но Международная федерация тенниса запретила ему это сделать, сообщает румынский журналист в своём «твиттере».

Настасе выкрикивал оскорбления в адрес арбитра, а также Конты и капитана сборной Великобритании Энн Кеотавонг. В результате этого судья удалил Илие сначала со скамейки его команды, а затем и со стадиона. У Конты случилась истерика, и продолжить матч она смогла лишь через некоторое время.