Муратоглу: после всего, что Серена выстрадала, стать матерью — это нормально

Тренер американской теннисистки Серены Уильямс Патрик Муратоглу прокомментировал известие о беременности своей подопечной.

«Я прекрасно её понимаю. В данный момент её жизни это имеет смысл. Ей скоро 36, и она провела в туре больше 18 лет. В Австралии она побила рекорд Штеффи Граф, что было для неё очень важно. Она много выстрадала для этого. После этого она испытала большое облегчение, и после всего этого стать матерью — это нормально. Серена давно хотела создать семью, нашла для этого нужного человека и уже объявила, что планирует вернуться на корт. Она оставила дверь открытой — спросила меня, могу ли я дождаться её. Я должен подумать, ведь это долгий период — как минимум год. Не думаю, что она будет готова вернуться к Открытому чемпионату Австралии в следующем году. На примере Азаренко мы можем увидеть, что Серене не удастся вернуться до «Уимблдона». Да и вернуться на прежний уровень после такого опыта — непростая задача», — приводит слова Муратоглу L'Equipe.

В конце декабря 2016 года Серена получила предложение руки и сердца от американского бизнесмена армянского происхождения Алексиса Оганяна. Молодые люди начали встречаться осенью 2015 года. Ранее 23-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» выложила в социальной сети Snapchat фотографию с подписью «20 недель». Позднее эта запись была удалена. Затем представитель Уильямс Келли Буш Новак подтвердила, что американка осенью ожидает рождения ребёнка.