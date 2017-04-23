Надаль: хочу выиграть 10-й «Ролан Гаррос», но следующий шаг – Барселона

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свою 10-ю победу на турнире серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло.

«Это действительно что-то невероятное. 10 раз выиграть такой крупный турнир, как в Монте-Карло, – у меня просто нет слов, чтобы описать свои чувства. Каждый год разные эмоции, но всегда это нечто особенное – поднять над головой этот трофей. Конечно, для этого требуется немного удачи, и многое должно сложиться, чтобы победить на таком турнире 10 раз.

Я счастлив продолжать играть в теннис и быть здоровым все эти годы, чтобы иметь возможность выступать на одном из красивейших турниров года. Я очень рад вновь победить здесь. Это очень важный день в моей карьере. Для меня очень важно чувствовать себя конкурентоспособными каждую неделю. Это приносит мне счастье. Победа здесь — важный шаг вперед для меня.

Да, я хочу выиграть 10-й «Ролан Гаррос», но следующий шаг – Барселона. Монте-Карло, Барселона, Рим, Мадрид – каждый из этих турниров по-своему важен для меня, а не просто как подготовка к «Ролан Гаррос». Он будет позже. И эта первая победа на грунте в 2017 году придаёт мне уверенности в том, что у меня будет шанс выиграть 10-й титул на Открытом чемпионате Франции.

Каждый турнир в этой части сезона для меня особенный, каждый из них в моём сердце. Я радуюсь каждому дню грунтового сезона. Есть время радоваться, но нет времени, чтобы праздновать. Праздновать будем по окончании грунтового сезона, если будет что праздновать», — приводит слова Надаля Tennis World USA.