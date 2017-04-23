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Азаренко: хотелось бы, чтобы зрители побольше кричали, но не так, как в Москве

23 апреля 2017, воскресенье. 21:02. Теннис

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, которая пока ещё не вернулась в корт после рождения ребёнка, прокомментировала победу своей сборной над швейцарками в полуфинале Кубка Федерации, а также поделилась ожиданиями от финального матча.

«Хотелось выйти на корт и помочь. Горжусь девочками: Арина Соболенко после субботнего проигрыша вышла и победила оппонентку в упорной борьбе. Сегодня мы имеем позитивный результат — можно бороться за самые высокие позиции в мире. Я очень надеюсь, что в финале мы сыграем дома. Если всё сложится, хотелось бы, чтобы наши люди побольше кричали. Только не так, как Москве. Когда выступали в России, зрители кричали и такими словами, и такими — был полный хаос.

Предполагала, что, если бы дело дошло до решающей парной встречи, результат оказался бы не в нашу пользу. А так всё заслуженно: если судить по этим двум дням, уровень белорусок был выше. Финал? Нам есть чем в нём играть. Уровень игры можно повысить, но бойцовские качества — иная вещь. Они у нас есть.

Сможет ли Соболенко вырасти в теннисистку уровня первой двадцатки мирового рейтинга? Не сомневаюсь, что Арина может достичь высоких результатов — всегда говорю об этом на командных ужинах. С годами Арина наберётся опыта. Если есть характер, желание и трудолюбие, можно достичь многого», — приводит слова Азаренко «Прессбол».

Источник: Прессбол Сообщить об ошибке
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Виктория Азаренко Кубок Федерации
Новости. Теннис
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