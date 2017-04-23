17-летняя чешка Маркета Вондроушова сравняла счёт в полуфинале Кубка Федерации с США, в двух сетах обыграв Лорен Дэвис со счётом 6:2, 7:5. Теннисистки провели на корте 1 час 44 минуты. Вондроушова один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала семь из двенадцати брейк-пойнтов. На счету 23-летней Дэвис четыре брейка и восемь двойных ошибок.

Ранее в первом матче второго игрового дня американка Коко Вандевеге обыграла чешку Катержину Синякову со счётом 6:4, 6:0.

После одиночных матчей счёт в полуфинале США – Чехия ничейный – 2-2. Соперник команды Беларуси в финале Кубка Федерации — 2017 определится в парной встрече.