Азаренко попали ногой в лицо, когда качали Соболенко после матча Кубка Федерации

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко случайно получила удар ногой в лицо во время того, как качали Арину Соболенко, одолевшую швейцарку Викторию Голубич в решающей встрече полуфинального матча Кубка Федерации.

Сборная Беларуси одержала победу над сборной Швейцарии со счётом 3-2. Александра Саснович обыграла Викторию Голубич и Тимю Бачински, а Соболенко помимо виктории над Голубич потерпела от Бачински поражение. В парной встрече Белинда Бенчич и Мартина Хингис обыграли Ольгу Говорцову и Веру Лапко.

Посмотреть видео эпизода с Азаренко можно в социальной сети «Твиттер».