Капитан сборной Бельгии: у нас есть целый год на подготовку к следующему матчу

Капитан сборной Бельгии в Кубке Федерации Доминик Монами прокомментировал победу своей команды в плей-офф Мировой группы над сборной России (3:2).

«Мы счастливы, что вышли в Мировую группу. Сначала мы отпразднуем нашу победу, у нас есть целый год на подготовку к следующему матчу. Наша команда и так сильна, но будет только расти и в следующем сезоне будет играть ещё лучше.

Марина Заневская должна была сыграть сегодня во втором матче вне зависимости от результата первого. Дело в том, что у Элисон Ван Эйтванк вчера были проблемы со спиной, она здорово сыграла против сильной соперницы, но сегодня была не готова, поэтому я поменяла её на Марину», — передаёт слова Монами корреспондент «Чемпионата» Даниэль Виленчук.