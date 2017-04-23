Мыскина: бельгийки очень хорошо отыграли свой матч, мы сделали всё, что могли

Капитан сборной России в Кубке Федерации Анастасия Мыскина прокомментировала замену Анны Блинковой на Елену Веснину в решающем парном матче плей-офф Мировой группы против Бельгии (2:3). В итоге в парной встрече за Россию играли Дарья Касаткина и Елена Веснина.

«Пару мы такой планировали изначально. Нам так казалось, потому что девочки и турнир выигрывали вместе («Кубок Кремля”- 2015. – Прим. «Чемпионата»). У нас были разные варианты, но в первую очередь виделась именно такая комбинация. Бельгийки очень хорошо отыграли свой матч, мы сделали всё, что могли», — передаёт слова Мыскиной корреспондент «Чемпионата» Даниэль Виленчук.