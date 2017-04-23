Веснина: несмотря на неудачи, мы с Касаткиной практически перевернули матч

Российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала поражение в паре с Дарьей Касаткиной в решающей парной встрече плей-офф Кубка Федерации со бельгийками Элисе Мертенс и Ан-Софи Местах.

«Конечно, можно было выиграть, мы для этого делали всё с Дашей. Даже несмотря на то что первый сет у нас не сложился и во втором проигрывали с брейком и матчболами, мы всё равно боролись и практически перевернули матч. Но наши соперницы играли очень вдохновенно. Можно сказать, в лучший теннис для себя. Надо отдать им должное, потому что, на самом деле, в решающий момент при счёте 5:6 0:30 подавать три эйса подряд — не многие, думаю, способны на такое. Конечно, шансы были, мы могли сыграть по-другому, как-то ещё, но всё равно напряжение, усталость… Хочется сыграть как можно лучше, но это теннис, это игра. На данный момент сборная Бельгии сыграла вдохновенно и уверенно, и, наверное, поэтому они и победили», — передаёт слова Весниной корреспондент «Чемпионата» Даниэль Виленчук.