Кудерметова, Куличкова и Комардина — во 2-м раунде квалификации в Стамбуле

Россиянка Елизавета Куличкова в первом раунде квалификации турнира в Стамбуле переиграла словачку Викторию Кузмову (7) со счётом 6:4, 4:6, 6:4 и за выход в основную сетку соревнований сыграет с бразильянкой Тельяной Перейрой.

Вероника Кудерметова (12) в двух сетах обыграла грузинку Софию Шапатаву со счётом 6:4, 6:2. В финале квалификации 19-летняя россиянка встретится со швейцаркой Конни Перрин.

Анастасия Комардина (10) в трёх сетах взяла верх над местной обладательницей «уайлд-кард» 17-летней Берфу Чингиз со счётом 6:4, 4:6, 6:2. За то, чтобы сыграть в основной сетке, 19-летняя россиянка поспорит с француженкой Фионой Ферро.