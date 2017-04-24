Вандевеге и Маттек-Сэндс вывели США в финал Кубка Федерации

Сборная США вышла в финал Кубка Федерации. В парной встрече полуфинала Мировой группы Коко Вандевеге и Бетани Маттек-Сэндс в двух сетах обыграли команду Чехии в составе Катержины Синяковой и Кристины Плишковой со счётом 6:2, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту. Американки дважды подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 13. На счету чешек 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

Итоговый счёт полуфинал — 3:2 в пользу команды США.

Финальный матч Кубка Федерации — 2017 пройдёт в Беларуси 11-12 ноября.