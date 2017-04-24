Джуди Маррей: точно знаю, где посажу цветы, которые хочет подарить Настасе

Джуди Маррей, мать первой ракетки мира британца Энди Маррея, прокомментировала намерение капитана женской сборной Румынии Илие Настасе подарить цветы членам сборной Великобритании, которых он оскорбил в ходе встречи Сораны Кырсти и Йоханны Конты в матче плей-офф Кубка Федерации. Напомним что Международная федерация тенниса запретила Настасе делать такой подарок.

«Можно подумать, это решит проблему. Я точно знаю, где посажу эти цветы», — написала Джуди Маррей на своей странице в «Твиттере».

Настасе выкрикивал оскорбления в адрес арбитра, а также Конты и капитана сборной Великобритании Энн Кеотавонг. В результате этого судья удалил Илие сначала со скамейки его команды, а затем и со стадиона. У Конты случилась истерика, и продолжить матч она смогла лишь через некоторое время.