Надаль стал пятой ракеткой мира, Гоффен вернулся в топ-10

В обновлённом рейтинге ATP от 24 апреля испанец Рафаэль Надаль поднялся на две позиции и стал пятой ракеткой мира, а бельгиец Давид Гоффен вновь попал в топ-10. Россиянин Карен Хачанов потерял четыре строчки и опустился на 56-е место.

Рейтинг ATP. 24 апреля

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 11 690.

2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 8085.

3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) – 5695.

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 5125.

5 (7). Рафаэль Надаль (Испания) – 4235.

6 (6). Милош Раонич (Канада) – 4165.

7 (5). Кей Нисикори (Япония) – 4010.

8 (8). Марин Чилич (Хорватия) – 3565.

9 (9). Доминик Тим (Австрия) — 3385.

10 (13). Давид Гоффен (Бельгия) — 2975.

…

56 (52). Карен Хачанов (Россия) — 867.

63 (62). Даниил Медведев (Россия) — 789.

87 (78). Андрей Кузнецов (Россия) – 625.

89 (86). Михаил Южный (Россия) – 620.

93 (99). Константин Кравчук (Россия) — 587.

96 (98). Евгений Донской (Россия) — 558.