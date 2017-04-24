Гоффен поднялся на четвёртое место в чемпионской гонке АТР

В новой версии чемпионской гонки ATP от 24 апреля Бельгиец Давид Гоффен поднялся с восьмого на четвёртое место, а испанец Альберт Рамос ворвался в топ-10. Лучшим из россиян остался Даниил Медведев, опустившийся на 45-ю позицию.

Чемпионская гонка ATP. 24 апреля

1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 4045.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 3235.

3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 1590.

4 (8). Давид Гоффен (Бельгия) — 1415.

5 (4). Григор Димитров (Болгария) — 1375.

6 (5). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 1265.

7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 1230.

8 (6). Джек Сок (США) — 1220.

9 (18). Альберт Рамос (Испания) — 1175.

10 (9). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 1075.

…

45 (40). Даниил Медведев (Россия) — 355.

51 (50). Андрей Рублёв (Россия) — 311.

52 (51). Евгений Донской (Россия) — 308.