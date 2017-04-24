Медведев остался третьим в чемпионской гонке U21

Немец Александр Зверев сохранил лидерство в чемпионской гонке среди теннисистов не старше 21 года от 24 апреля. Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв занимают третье и седьмое места соответственно. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.

Чемпионская гонка U21. 24 апреля

1 (1). Александр Зверев (Германия) — 655.

2 (2). Борна Чорич (Хорватия) — 435.

3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 315.

4 (4). Эрнесто Эскобедо (США) — 281.

5 (11). Фрэнсис Тиафо (США) — 272.

6 (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 251.

7 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 246.

8 (7). Джаред Доналдсон (США) — 220.

9 (8). Тейлор Фритц (США) — 200.

10 (9). Чхун Хён (Южная Корея) — 193.



