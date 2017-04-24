Касаткина опустилась на 18-е место в чемпионской гонке WTA

В новой версии чемпионской гонки WTA от 24 апреля россиянка Дарья Касаткина опустилась на 18-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.
Чемпионская гонка WТА. 24 апреля
1 (1). Каролина Плишкова (Чехия) — 2151.
2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 2145.
3 (3). Йоханна Конта (Великобритания) — 2075.
4 (4). Серена Уильямс (США) — 2030.
5 (5). Винус Уильямс (США) — 1937.
6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 1655.
7 (7). Елена Веснина (Россия) — 1403.
8 (8). Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия) — 1343.
9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 1265.
10 (10). Анжелика Кербер (Германия) — 1207.
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12 (12). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1147...
18 (17). Дарья Касаткина (Россия) — 811...
36 (35). Наталья Вихлянцева (Россия) — 474...
49 (48). Екатерина Макарова (Россия) — 398.
51 (50). Екатерина Александрова (Россия) — 378.
63 (62). Евгения Родина (Россия) — 331.
98 (98). Анна Блинкова (Россия) — 224.