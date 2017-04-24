С. Уильямс в восьмой раз в карьере поднялась на первое место в рейтинге WТА

Американка Серена Уильямс в обновлённой версии рейтинга WТА от 24 апреля поднялась со второй на первую строчку. Таким образом, Серена в восьмой раз в карьере возглавила женскую табель о рангах, сравнявшись по этому показателю со своей соотечественницей Линдсей Дэвенпорт.

По девять раз на вершину рейтинга WТА поднимались только американки Мартина Навратилова и Крис Эверт. Они делят рекорд по количеству восхождений на первое место.

Напомним, что Серена в середине апреля объявила, что ждёт ребёнка и больше в текущем сезоне не сыграет.