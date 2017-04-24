Кербер может вернуться на первое место в рейтинге WТА после турнира в Штутгарте

Немка Анжелика Кербер, уступившая лидерство в рейтинге WТА от 24 апреля американке Серене Уильямс, может вернуться на вершину уже по итогам турнира в Штутгарте, который пройдёт с 24 по 30 апреля. Для этого 29-летней уроженке Бремена необходимо дойти до финала.

Если этого не произойдёт, то Серена потеряет первое место 15 мая, когда у неё вычтут очки за выступление на соревнованиях в Риме в 2016 году. Шансы возглавить женскую табель о рангах тогда получат Кербер и чешка Каролина Плишкова, которая на данный момент занимает третье место.