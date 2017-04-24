Настасе не будет допущен в «королевскую ложу» на Уимблдоне-2017

Экс-первая ракетка мира, бывший капитан сборной Румынии в Кубке Федерации Илие Настасе не будет допущен в «королевскую ложу» на предстоящем Уимблдоне-2017, сообщает The Times. Причиной такого решения Всеанглийского лаун-теннисного клуба стало оскорбительное поведение Настасе в адрес британских теннисисток и капитана сборной Великобритании Энн Кеотавонг во время матча плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации в Констанции.

Илие Настасе в субботу, 22 апреля, был удалён сначала со скамейки запасных, а затем и вовсе выдворен за пределы корта. Прямо по ходу встречи он был лишён должности капитана сборной Румынии.