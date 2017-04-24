Кудрявцева и Кудерметова проиграли в финале квалификации турнира в Стамбуле

Россиянка Алла Кудрявцева в финале квалификации турнира в Стамбуле уступила местной обладательнице «уайлд-кард» Басак Эрайдин со счётом 4:6, 6:4, 2:6. Поединок продолжался 2 часа 14 минут. 29-летняя москвичка, занимающая 170-е место в рейтинге WТА, не исполнила ни одного эйса, допустила 9 двойных ошибок, реализовала 6 брейк-пойнтов из 10, проиграв 8 геймов на своей подаче.

Ещё одна представительница России Вероника Кудерметова (12) проиграла швейцарке Конни Перрин — 2:6, 6:7 (5:7). Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут. 20-летняя россиянка, занимающая 193-е место в рейтинге WТА, исполнила 1 эйс, допустила 7 двойных ошибок, сделала 4 брейка и проиграла 6 геймов на своей подаче.