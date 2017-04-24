Капитан сборной Беларуси в КФ: руководство уже называет меня Жозе Моуринью

Капитан сборной Беларуси в Кубке Федерации Эдуард Дубров поделился эмоциями от победы своей команды над швейцарками в полуфинале Мировой группы турнира, а также оценил вероятность участия Виктории Азаренко в решающем противостоянии.

«Мы маленькая страна. Всего 9,5 миллионов человек. Но у нас есть громкие спортивные имена. Думаю, наши теннисистки войдут в их число. Мы в финале Кубка федерации. Сколько ещё белорусских команд играло в подобных финалах? Руководство уже называет меня Жозе Моуринью. Это лестно и ко многому обязывает. Отмечу, что и команда уже не готова останавливаться на достигнутом. Хотим большего.

Что касается Азаренко, то я знаю, что в августе она приступает к выступлениям в американской серии. А будет ли она готова к ноябрю — этого я не знаю. Вика сказала, что хотела бы помочь в финале. Если она будет готова, то в команде будет пять человек, а я уже буду выбирать, кто будет играть", — приводит слова Дуброва «Прессбол».