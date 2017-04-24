Медведев не доиграл матч с Джере в первом круге турнира в Будапеште

Россиянин Даниил Медведев не смог доиграть матч первого круга турнира в Будапеште с сербом Ласло Джере (Q), отказавшись от продолжения борьбы при счёте 0:6, 5:5.

За выход в четвертьфинале 21-летний уроженец Сенты, занимающий 184-е место в рейтинге АТР, поспорит либо с россиянином Евгением Донским (LL), либо со своим соотечественником Виктором Троицки (7). Поединок начнётся в понедельник, 24 апреля, в 16:30 по московскому времени.

21-летний Медведев на данный момент располагается на 63-й позиции в мужской табели о рангах.