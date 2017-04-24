Куличкова вышла в основную сетку турнира в Стамбуле, Комардина проиграла

Россиянка Елизавета Куличкова в финале квалификации турнира в Стамбуле одержала волевую победу над бразильянкой Тельяной Перейрой со счётом 3:6, 7:5, 6:4. Поединок продолжался 2 часа 27 минут. 21-летняя уроженка Новосибирска, занимающая 224-е место в рейтинге WТА, сделала 1 эйс, 7 двойных ошибок, 6 брейков и проиграла 5 геймов на своей подаче.

Другая представительница России Анастасия Комардина (10) в решающем матче отборочных соревнований уступила француженке Фионе Ферро — 4:6, 3:6. 19-летняя россиянка, занимающая 172-е место в рейтинге WТА, сделала 5 брейков и проиграла 7 геймов на своей подаче.