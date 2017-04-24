Хачанов и Тим проиграли на старте турнира в Барселоне в паре

Россиянин Карен Хачанов и австриец Доминик Тим в первом круге турнира в Барселоне в парном разряде уступили немцу Филиппу Пецшнеру и австрийцу Александру Пейе со счётом 3:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 2 минуты. Карен и Доминик реализовала 2 брейк-пойнта из 8, проиграв 5 геймов на своей подаче. На двоих они сделали 4 эйса и обошлись без двойных ошибок.

Следующими оппонентами Филиппа и Александра станут либо бельгиец Давид Гоффен и француз Пьер-Юг Эрбер, либо третьи сеяные хорват Иван Додиг и испанец Марсель Гранольерс.