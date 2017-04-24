Серена Уильямс обратилась к своему будущему ребёнку

Первая ракетка мира американка Серена Уильямс опубликовала послание к своему будущему ребёнку. Напомним, что в середине апреля Серена объявила, что беременна.

«Мой дорогой малыш, ты дал мне силу, о которой я и не знала. Ты научил меня истинному значению безмятежности и покоя. Не могу дождаться встречи с тобой. Не могу дождаться момента, когда ты присоединишься к моему „боксу“ в следующем году. Но самое главное — я счастлива разделить с тобой звание первой в мире, снова. В день рождения Алексиса Оганяна. От самого возрастного первого номера самому молодому первому номеру. Твоя мама», — написала Уильямс-младшая на своей странице в сети «Инстаграм».