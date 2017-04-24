Каменская, обыграв Калинскую, вышла в основную сетку турнира в Стамбуле

Россиянка Виктория Каменская в финале квалификации турнира в Стамбуле в двух сетах обыграла соотечественницу Анну Калинскую (третий номер посева в квалификации) со счётом 6:2, 6:4. Поединок продолжался 1 час 37 минут. В ходе встречи 25-летняя Каменская, занимающая 210-е место в рейтинге WTA, реализовала пять из десяти брейк-пойнтов. На счету 145-й ракетки мира 18-летней Калинской два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейка из трёх.

Каменская вышла в основную сетку турнира в Стамбуле.