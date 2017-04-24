Каменская сыграет с первой ракеткой турнира в Стамбуле Свитолиной

Стало известно распределение по сетке турнира в Стамбуле победительниц квалификации. Россиянка Виктория Каменская в первом круге сыграет с первой ракеткой соревнований украинкой Элиной Свитолиной. Соперницей ещё одной россиянки Елизаветы Куличковой стала хозяйка корта Айла Аксу, которой организаторы соревнований предоставили «уайлд-кард».

Остальные пары выглядят следующим образом:

Конни Перрин (Швейцария, Q) – Тимя Бабош (Венгрия, 2).

Фиона Ферро (Франция, Q) – Сорана Кырстя (Румыния, 5).

Басак Ерайдин (Турция, Q) – Цветана Пиронкова (Болгария, 7).

Александра Каданту (Румыния, Q) – Нао Хибино (Япония).

Сыграет в основной сетке и ещё одна россиянка Анна Калинская, после поражения в квалификации ставшая «лаки-лузером». Её соперницей в первом круге будет Чан Кайчэнь из Тайваня.